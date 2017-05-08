Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в деревню под Мариуполем, стреляли в воздух

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что контролируемые Россией боевики не пустили наблюдателей миссии во временно оккупированное село Сосновское на Донетчине - один из террористов стрелял в воздух из АК-47. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19.30 за 7 мая, опубликованном сегодня.

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В частности, отмечается, что 7 мая вооруженные члены "ДНР" отказали наблюдателям СММ в доступе в подконтрольное боевикам село Сосновское (в 35 км на северо-восток от Мариуполя) на блокпосту, который находится со стороны восточной части села.

"Когда СММ ожидала прибытия местного "командира", она видела, как вооруженный член "ДНР", который сначала помешал в доступе, произвел один выстрел из своего автомата (АК-47) вертикально в воздух и показал жестами отойти от блокпоста", - говорится в отчете.

Наблюдатели заявили, что переместились, и примерно через 10 минут главарь местных боевиков подойдя к ним, сообщил, что "доступ не будет предоставлен, потому что на месте продолжаются работы по разминированию со стороны западной части блокпоста".

Миссия ОБСЕ о данном инциденте проинформировала Совместный центр по контролю и координации.