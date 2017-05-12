Миссия США при ОБСЕ рассказала, как силы РФ резко нарастили размещение тяжелого вооружения на Донбассе

В течение последних трех месяцев оккупационные силы Российской Федерации на Донбассе увеличили размещение запрещенного тяжелого вооружения на 750%. Об этом 11 мая заявила временно поверенная в делах США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кейт Бернс во время речи перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене.

"Несмотря на нарочитую модель поведения возглавляемых Россией сепаратистских сил, которая направлена на ослабление СММ и препятствование международному сообществу наблюдать за деятельностью сепаратистов, на протяжении последних трех месяцев СММ задокументировала увеличение на 750% запрещенного тяжелого вооружения на территории, контролируемой сепаратистами", - заявила Бернс.

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При этом дипломат отметила, что на прошлой неделе СММ видела дислокацию 44 единиц вооружения в нарушение определенных координат для его отвода. 42 единицы из числа указанного вооружения располагались на территории, которая не контролируется правительством Украины.

Бернс напомнила, что в оккупированном Луганске миссия ОБСЕ продолжает фиксировать размещение около 30 единиц вооружения, в том числе танки, гаубицы и реактивные системы залпового огня.

"Возглавляемые Россией сепаратисты применяли запрещенное вооружение более чем в пять раз чаще украинские силы, в соответствии с данными ОБСЕ. Настоящие цифры несомненно значительно выше, учитывая более 250 ограничений доступа, примененных в отношении СММ со стороны возглавляемых Россией сепаратистских сил с января", - отметила Бернс.