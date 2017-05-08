В зоне АТО подорвался украинский военный - штаб

В зоне проведения антитеррористической операции сегодня подорвался военнослужащий, от многочисленных ранений он скончался. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

«Сегодня, 8 мая, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задания в районе АТО», - говорится в сообщении.

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«Срочно, для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжелораненого боролись военные врачи. Проведенные неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось», - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 65 раз обстреляли позиции ВСУ.