За сутки боевики 65 раз обстреляли позиции ВСУ - штаб АТО

Подразделения российско-оккупационных войск продолжают огневые атаки позиций сил АТО. За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки по состоянию на 06:00 8 мая.

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На Донецком направлении огнем артиллерии калибра 122-мм, вооружение БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров враг накрывал позиции рядом Троицкого. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям неподалеку Верхньоторецкого, а из вооружения БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам неподалеку Луганского. Минометы калибра 82 мм враг применил вблизи Опытного, а с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям под Авдеевкой. Из гранатометов и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по защитникам населенных пунктов Каменка, Пески и Зайцевое. По опорным пунктам под Невельським противник стрелял из зенитной установки ЗУ-23-2 и автоматических гранатометов. Позиции неподалеку Майорска противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия.

На Приморском направлении из минометов калибра 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям рядом Водяного. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы крупных калибров противник применял по опорных пунктах неподалеку Красногоровки. По позициям морских пехотинцев вблизи Широкиного враг вел огонь из вооружения БМП, а под Павлополем – из вооружения БТР и гранатометов. По позициям рядом Лебединского и Марьинки противник бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоселовки Второй враг обстреливал из пулеметов крупных калибров, а защитников Гнутового – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и из стрелкового оружия.

На Луганском направлении, огнем артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, гранатометов, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункт вблизи Крымского. Из артиллерии калибра 122-мм, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, гранатометов враг бил по позициям рядом Троицкого. Артиллерию калибра 152-мм и 122-мм, 120-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров противник применял рядом Новозванівки. По защитникам Попасной враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, а по защитникам Катериновки – из минометов калибра 82-мм. Из артиллерии калибра 122-мм, 120-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям сил АТО в районе Новоалександровки.