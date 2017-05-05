В "ДНР" говорят о проникновении десятков "украинских диверсантов" – ИС

В преддверии 9 мая в «ДНР» резко усилена «противодиверсионная деятельность».

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в последнем распоряжении руководства «МГБ ДНР» об усилении борьбы с «агентурой и ДРГ украинских спецслужб и ССО» говорится о якобы имеющем место проникновении в оккупированные районы «десятков ДРГ», готовящих диверсии и теракты в канун Дня Победы.

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«Согласно ориентировкам, большинство из этих ДРГ оснащены одноразовыми ручными гранатометами. В исполнение распоряжения руководства «ДНР», в отдельных населенных пунктах (Горловка, Макеевка) созданы «совместные оперативные группы МГБ и МВД» по поиску и обезвреживанию «украинских диверсантов», – говорится в сообщении ИС.