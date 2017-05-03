Суд в оккупированном Крыму продлил арест трем "украинским диверсантам" до 8 июля
Украинцев обвиняют в планировании диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения оккупированного полуострова .
Киевский районный суд аннексированного Симферополя продлил арест задержанным «украинским диверсантам» Владимиру Дудко, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову на два месяца, до 8 июля.
Как сообщает «Крымская правозащитная группа», постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей во вторник, 2 мая, вынесла «судья» Ольга Кузнецова.
Читайте такжеВ Крыму суд арестовал на два месяца троих "украинских диверсантов" - СМИ
Как сообщал УНИАН, Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудко задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе.
В ФСБ РФ заявили, что они являлись членами «диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины». Их обвинили в планировании диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым.
Все трое задержанных были экспертами украинской неправительственной организации Центр «Номос», который закрыли в 2014 году.