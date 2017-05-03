Суд в оккупированном Крыму продлил арест трем "украинским диверсантам" до 8 июля

<img alt="Все трое задержанных были экспертами украинской неправительственной организации" Центр="" "Номос"="" Фото="" УНИАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_05/1462971984-8684.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_05/1462971984-8684.jpg" title="Все трое задержанных были экспертами украинской неправительственной организации ">

Киевский районный суд аннексированного Симферополя продлил арест задержанным «украинским диверсантам» Владимиру Дудко, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову на два месяца, до 8 июля.

Как сообщает «Крымская правозащитная группа», постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей во вторник, 2 мая, вынесла «судья» Ольга Кузнецова.

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Как сообщал УНИАН, Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудко задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе.

В ФСБ РФ заявили, что они являлись членами «диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины». Их обвинили в планировании диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым.

Все трое задержанных были экспертами украинской неправительственной организации Центр «Номос», который закрыли в 2014 году.