В СММ ОБСЕ призвали стороны конфликта на Донбассе разминировать все территории

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг призвал стороны конфликта на Донбассе разминировать все территории.

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Об этом Хуг заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Как для гражданских лиц, проживающих в этом районе, так и для наблюдателей миссии, эти обязательства (по разминированию территорий – УНИАН) остаются в основном на бумаге», - сказал он.

«Для нас чрезвычайно важным является то, чтобы стороны со всей серьезностью относились к взятым на себя обязательствам и изъяли все мины и взрывные устройства на Донбассе», - добавил Хуг.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.