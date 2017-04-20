С начала войны на Донбассе от мин погибли 42 ребенка - штаб АТО

16:53, 20 апреля 2017
Война
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Для полного очищения территории Донбасса от взрывоопасных предметов нужно от 10 до 15 лет. Саперы ВСУ уже обезвредили более 150 тысяч мин и снарядов.

Иллюстрация / REUTERS

В Донецкой и Луганской областях, по предварительным подсчетам специалистов, нужно очистить от взрывоопасных предметов около 700 тысяч гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил пресс-центр штаба АТО.

С начала войны на Донбассе от мин в районе конфликта погибли 42 ребенка, еще 109 получили ранения. "За время проведения АТО группами разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил Украины обнаружено, изъято и уничтожено почти 150 тысяч взрывоопасных предметов, очищено 3000 гектаров территорий", - сообщил начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО Сергей Зубаревський. По его словам, которые приводятся на сайте минобороны Украины, в 2017 году от взрывоопасных предметов будут очищены еще более 1000 гектаров.

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В свою очередь, заместитель начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области Андрей Даник отметил, что группы разминирования его ведомства обезвредили более 10,6 тысячи взрывоопасных предметов. Накануне поминальных дней саперы ГСЧС Украины основное внимание уделяли разминированию кладбищ.

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Теги: #Донбасс#мина#погибшие дети