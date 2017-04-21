Боевики выпустили 60 снарядов и мин по украинским позициям в Авдеевке и на шахте "Бутовка"

13:24, 21 апреля 2017
Война
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По словам Андрея Лысенко, вчера на Донецком направлении ситуация обострилась.

Боевики неоднократно применяли тяжелое вооружение / Фото УНИАН

Контролируемые Россией боевики вчера выпустили 60 снарядов и мин по украинским позициям в Авдеевке и на шахте «Бутовка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, вчера на Донецком направлении ситуация обострилась. "Количество обстрелов за последние сутки на этих рубежах выросло до 20 по сравнению с пятью вооруженными провокациями позавчера", - отметил Лысенко.

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По его словам, боевики неоднократно применяли тяжелое вооружение, в основном в районе Авдеевки и севернее Горловки.

"С 17.00 до 21.00 противник вел активные обстрелы Авдеевки и позиций на шахте «Бутовка» из танков, минометов различных калибров, и за это время боевики выпустили 60 снарядов и мин по позициям Вооруженных сил Украины", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, боевики за минувшие сутки совершили 47 обстрелов. Двое украинских военных погибли, еще восемь получили ранения.

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Теги: #АТО#боевики#обстрелы Авдеевки