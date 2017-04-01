Муженко ответил на угрозу Путина Украине и предупредил о подготовке Россией обострения на Донбассе

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия готовится к началу активизации боевых действий на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Без шуток. События последних двух недель свидетельствуют о подготовке России к началу активизации боевых действий на Донбассе", - подчеркнул Муженко.

Без шуток. События последних двух недель свидетельствуют о подготовке #Россия'до начала активизации боевых действий на #Донбасс'и — Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) April 1, 2017

На своей странице в Facebook глава Генштаба добавил: "Имеет место очередная маниакальная путинская угроза Украине, озвученная на форуме "Арктика — территория диалога". Считаю, что глобальную катастрофу в мире может организовать только Россия. Если бы не Запад — Россия уже бы ее давно создала".

Ранее президент РФ Владимир Путин на форуме "Арктика - территория диалога" заявил, что в США "есть мнение", что "чем хуже отношения между Украиной и Россией, тем лучше для них", а это "может привести к глобальным катастрофам и глобальным конфликтам".