СБУ завершила расследование против "губернатора Донбасса" Губарева

Служба безопасности завершила досудебное расследование против главаря террористов Павла Губарева. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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Губарев обвиняется по ч. 1 и ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 28 (совершение преступления преступной организацией), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу против Губарева велось под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева, сообщили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении главаря террористического «народного ополчения Донбасса» и так называемого «народного губернатора Донбасса» Губарева.