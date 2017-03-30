В Atlantic Council объяснили, как Путин стал заложником войны против Украины

Война в Украине, развязанная Владимиром Путиным, обрушила российскую экономику, изолировала Россию на международной арене, сплотила НАТО и подтолкнула Кремль к усилению конфронтации с Западом, в которой реалистично он не может победить.

Об этом в статье для аналитического центра Atlantic Council пишет Питер Дикинсон, который замечает, что на таком фоне все равно нет никаких признаков, что Москва пытается сохранить лицо и выйти из конфликта, передает ZN.UA.

Но почему российский президент настолько готов принять тяжелые последствия его сокрушительное политики по отношению к соседней стране? На первый взгляд, упрямство Путина противоречит любой логике. В конце концов, российская попытка разделить Украину быстро провалилась. Это было очевидно уже летом 2014 года, когда ожидаемой массовой поддержки российского вторжения в восточных и южных украинских областях не произошло. Санкции Запада до сих пор действуют, а Украина оказалась на удивление прочной в противостоянии России, несмотря на коррупцию и политический хаос в Киеве.

"Отсутствие очевидного ослабления западной позиции должно было бы создать плодородную почву для дипломатического завершения войны. Но ситуация на оккупированных территориях Донбасса, кажется, движется в противоположном направлении. Замороженный конфликт теперь кажется наиболее реальным сценарием, который оставит Россию и Запад в ловушке долгосрочной конфронтации, а Украина будет зажата между ними", - говорится в статье.

Читайте такжеРоссийский наемник рассказал правду о службе в "ЛНР" и "ДНР"

По мнению автора, у Путина на самом деле может быть значительно меньше пространства для маневра, чем многие обозреватели думают. Он "оседлал тигра российского империализма" и слишком хорошо знает, что может произойти, если он попытается загнать "зверя в клетку". Простые россияне, похоже, смирились с трудностями, которые им принесли последние три года. А это стало возможным только благодаря регулярным инъекциям шовинизма. Но уже появились первые признаки угасания эйфории, которая появилась после аннексии Крыма.

Масштабное отступление на востоке Украины, как того требуют Минские договоренности, может вызвать националистическую вспышку, которая приведет к свержению режима. Также есть некоторые практические вопросы, которые тоже следует учитывать. Конец оккупации Донбасса откроет регион для украинской власти, а также агентств по оказанию помощи и международных СМИ. Они начнут прочесывать местность, усеянную доказательствами российских военных преступлений. А часть населения, которая захочет продемонстировать свою лояльность Украине, начнет рассказывать о кошмарах оккупационной реальности.

"То, как Кремль отрицает прямое вмешательство на востоке Украины, уже заслужило осуждение международного сообщества. Но ситуация будет хуже, когда разрушения, застенки и массовые захоронения после путинской тайной войны откроются перед всем миром", - говорится в статье.

Даже если такие вопросы удастся как-то решить, этого будет все равно недостаточно, чтобы закончить войну. Нежелание Путина идти на компромиссы в Украине берет свое начало с его отказа признавать статус-кво после 1991 года, а также с его страха перед полностью независимой Украины.

"Для Путина, как и для многих россиян, Украина - это не отдельная страна. Он часто повторял свое убеждение, что украинцы и россияне - "один народ", имея в виду, что украинцы - лишь составная большого русского мира во главе с Москвой. И потому, учитывая такую ​​логику, для Кремля и его лидеров существование демократической и европейской Украины - это самый большой кошмар. Если украинская революция достигнет успеха, останется вопросом времени, когда такое же восстание состоится в России", - говорится в статье.

Кремль постоянно настаивал на том, что европейская демократия - это нечто чужеродное для российского народа. Демократическая и богатая Украина уничтожит это утверждение. "Путин понимает все последствия украинской истории успеха. Ему следует понять, что он теперь узник гибридной войны, которую он сам развязал, но в которой не может победить", - говорится в статье.

По мнению автора, личное выживание Путина зависит от поражения врагов. Пока он не столкнется с гораздо большей силой демократического мира, он будет продолжать войну, пока не умрет.

Как сообщал УНИАН, штатная численность вооруженных сил РФ с 1 июля 2017 года возрастет до 1,903 млн человек. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина обнародован 29 марта на официальном портале правовой информации РФ и вступает в силу со дня его подписания.