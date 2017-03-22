Четверо военных пострадали в результате пожара в Донецкой области - штаб АТО

Четверо военнослужащих одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени в результате пожара, произошедшего в Троицком.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«В результате пожара, случившегося в доме в поселке Троицкое Донецкой области, четверо военнослужащих одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени поражения», - говорится в сообщении.

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Пожар был ликвидирован силами пожарных из города Попасная.

«Пострадавших военнослужащих доставили в Бахмутскую городскую больницу, а оттуда - вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8 в военный госпиталь Днепра», - добавили в пресс-центре.

Для выяснения обстоятельств возникновения пожара военная служба правопорядка проводит проверку.

Как сообщал УНИАН, в разведке сообщили об использовании боевиками противопехотных мин ПМН-2, которые запрещены нормами международного права.