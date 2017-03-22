Четверо военных пострадали в результате пожара в Донецкой области - штаб АТО
Пострадавших военнослужащих доставили вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8 в военный госпиталь Днепра.
Четверо военнослужащих одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени в результате пожара, произошедшего в Троицком.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
«В результате пожара, случившегося в доме в поселке Троицкое Донецкой области, четверо военнослужащих одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени поражения», - говорится в сообщении.
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Пожар был ликвидирован силами пожарных из города Попасная.
«Пострадавших военнослужащих доставили в Бахмутскую городскую больницу, а оттуда - вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8 в военный госпиталь Днепра», - добавили в пресс-центре.
Для выяснения обстоятельств возникновения пожара военная служба правопорядка проводит проверку.
Как сообщал УНИАН, в разведке сообщили об использовании боевиками противопехотных мин ПМН-2, которые запрещены нормами международного права.