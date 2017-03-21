Оккупанты на Донбассе применяют запрещенное международным правом вооружение - разведка

Российские оккупанты на Донбассе продолжают применять запрещенные международным правом образцы вооружения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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«16 марта в районе Луганское (Светлодарское направление) военнослужащими 7 отдельной мотострелковой бригады было установлено инженерное заграждение с использованием противопехотных мин ПМН-2, которые запрещены нормами международного права», - информирует украинская разведка.

Как сообщал УНИАН, недовольны условиями прохождения службы российские наемники на Донбассе бегут на территорию РФ.