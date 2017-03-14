На оккупированном Донбассе массово дезертируют российские военные - разведка

Как сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, командованием российских оккупационных войск продолжается проверка состояния воинской дисциплины и службы войск в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ.

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«Наибольшее количество нарушений воинской дисциплины, связанных с употреблением военнослужащими алкоголя и наркотических веществ, выявлено в 3 отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) и 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) и 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК», - говорится в сообщении. При этом, по данным разведки, проверкой установлено, что командиры указанных соединений и частей скрывают факты правонарушений.

В частности, «во избежание негативной статистики, командиры «решают вопросы» с т.н. местными правоохранительными органами в случае задержания военнослужащих за правонарушения, совершенные в отношении гражданского населения и в нетрезвом состоянии».

Кроме того, отметили в ГУР Минобороны, проверкой выявлены многочисленные сокрытия командирами уровня батальон-рота случаев самовольного оставления российскими военнослужащими места службы, в т.ч. с оружием. «Как правило, дезертиры заранее обустраивают тайники похищенного оружия, боеприпасов и имущества с целью дальнейшей продажи», - уточнили в ведомстве.

Как известно, также в зоне АТО активизировались вражеские диверсионные группы.