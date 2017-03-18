В Зайцево выявили тайник с оружием и боеприпасами российского производства

В Зайцево Донецкой области украинские военнослужащие обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и снаряжением российского производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Минобороны Оксана Гаврилюк.

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Тайник нашли недалеко от позиций ВСУ. Спикер подчеркнула, что, вероятно, он был оставлен диверсионной разведывательной группой противника.

В тайнике найдены реактивный пехотный огнемет "Шмель", ручные противотанковые гранаты РПГ-1, РПГ-7В, более 200 патронов калибра 5,45 и 7,62, 20 гранатометных выстрелов ВОГ-25 и 4 - ВОГ-25П, четыре гранаты Ф1, 8 РГД-5 и осколочная граната наступательного действия 42, 6 запалов к гранатам УРСГМ-2 и УРСГ, рейдовый рюкзак и разгрузка."Это является очередным подтверждением фактов участия российских спецназовцев на востоке Украины", - отметила Гаврилюк.