В "ДНР" нашли замену ликвидированному "Гиви" (фото)

Об этом стало известно из сообщений групп террористов в соцсетях.

Ранее "Сынок", который родился 10 июля 1990 года, числился "начальником" "штаба "Сомали".

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СМИ боевиков сообщают, что новоявленный "комбат" взялся за восстановление пострадавшего от взрыва здания "штаба "Сомали".

Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.