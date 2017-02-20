В "ДНР" нашли замену ликвидированному "Гиви" (фото)
14:59, 20 февраля 2017Война
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После ликвидации главаря так называемого батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви" данное незаконное вооруженное формирование возглавил Егор Волчков с позывным "Сынок".
"Сынок" занял "пост" "Гиви" / Соцсети
Об этом стало известно из сообщений групп террористов в соцсетях.
Ранее "Сынок", который родился 10 июля 1990 года, числился "начальником" "штаба "Сомали".
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СМИ боевиков сообщают, что новоявленный "комбат" взялся за восстановление пострадавшего от взрыва здания "штаба "Сомали".
Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.
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