Рейдерский захват собственности и квазиуказ "ДНР" о псевдогранице ведет к срыву Минских соглашений - Олифер

Рейдерский захват государственной и частной собственности Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и квазиуказ контролируемых Россией боевиков «ДНР» о псевдогранице ведет к срыву Минских соглашений. Об этом пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook по итогам заседания группы в Минске.

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"Украина четко зафиксировала: указ президента РФ о признании на территории России "документов", выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т. н. "ДНР" о псевдогранице однозначно читаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведет к их срыву. Мы потребовали ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках Минского процесса. Этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявила пресс-секретарь Кучмы.