Боевики "ДНР" заявили, что не собираются отменять свою "блокаду" Украины после решения СНБО

Террористы из "ДНР" не намерены отменять свой запрет вывоза продукции и сырья из оккупированных районов на подконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом главарь боевиков Александр Захарченко заявил, комментируя решение СНБО о временном прекращении грузовых перевозок в ОРДЛО.

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"Эту блокаду (запрет вывоза на подконтрольную правительству Украины территорию продукции и сырья из оккупированных районов – ред.) с нашей стороны мы не отменяли. И не собираемся, пока Киев не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. И прежде всего, политическую часть», — цитирует заявление Захарченко один из информресурсов боевиков.

Напомним, сегодня, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины провел экстренное заседание. Было принято решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе.

Ранее, 1 марта Кабмин на своем заседании в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный СБУ порядок перемещения товаров через линию разграничения. Принятое правительством решение, в частности, предусматривает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств в качестве гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.

Комментируя необходимость принятия решения, министр по делам оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что речь идет не о торговле, а о перемещении товаров. Необходимость принятия правительственного решения была обусловлена организованной на Донбассе угольной блокадой, что привело к полной остановке поставок угля, добываемого на неподконтрольной территории.