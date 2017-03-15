Боевики "ДНР" заявили, что не собираются отменять свою "блокаду" Украины после решения СНБО
Своим "условием" они называют выполнение Украиной Минских соглашений.
Террористы из "ДНР" не намерены отменять свой запрет вывоза продукции и сырья из оккупированных районов на подконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом главарь боевиков Александр Захарченко заявил, комментируя решение СНБО о временном прекращении грузовых перевозок в ОРДЛО.
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"Эту блокаду (запрет вывоза на подконтрольную правительству Украины территорию продукции и сырья из оккупированных районов – ред.) с нашей стороны мы не отменяли. И не собираемся, пока Киев не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. И прежде всего, политическую часть», — цитирует заявление Захарченко один из информресурсов боевиков.
Напомним, сегодня, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины провел экстренное заседание. Было принято решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе.
Ранее, 1 марта Кабмин на своем заседании в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный СБУ порядок перемещения товаров через линию разграничения. Принятое правительством решение, в частности, предусматривает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств в качестве гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.
Комментируя необходимость принятия решения, министр по делам оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что речь идет не о торговле, а о перемещении товаров. Необходимость принятия правительственного решения была обусловлена организованной на Донбассе угольной блокадой, что привело к полной остановке поставок угля, добываемого на неподконтрольной территории.