Тымчук увидел два посыла в решении Захарченко о "границе ДНР"
Решение главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко считать линию разграничения "государственной границей" "республики" является своеобразным ультиматумом Украине.
Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук, пишет Обозреватель.
Комментируя решение главаря "ДНР", он заметил: "Здесь надо делать поправку на Захарченко. Это человек с очень низким IQ, который кидается словами, не понимая их смысла. Это человек, адекватность которого вызывает большие сомнения. Поэтому я бы расценивал это исключительно как посыл, направленный на внутреннюю и внешнюю аудиторию".
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По мнению нардепа, посыл, адресованный "внешней" аудитории, представляет собой своеобразный "ультиматум Украине": "Дескать, если вы не будете принимать наши условия, мы будем цементироваться в статусе квазигосударства, которое уже почти признала Россия; если так будет продолжаться и дальше, шансов на реинтеграцию и деоккупацию этой территории будет все меньше".
Вместе с тем "внутренний" посыл Захарченко Тымчук интерпретирует таким образом: "Это продолжение путинского признания паспортов "ДНР" и "ЛНР". С точки зрения даже не права, а здравого смысла понятно, что если кто-то признает документ, выданный кем-то, то он признает и того, кто выдает этот документ. По задумке Захарченко, это должно воодушевить население "ДНР" – ведь они уже почти отдельное "государство", у которого есть "государственная граница".
Как сообщал УНИАН, Захарченко распорядился считать линию соприкосновения между подконтрольной Украине и оккупированной боевиками территориями "государственной границей"