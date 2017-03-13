Тымчук увидел два посыла в решении Захарченко о "границе ДНР"

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук, пишет Обозреватель.

Комментируя решение главаря "ДНР", он заметил: "Здесь надо делать поправку на Захарченко. Это человек с очень низким IQ, который кидается словами, не понимая их смысла. Это человек, адекватность которого вызывает большие сомнения. Поэтому я бы расценивал это исключительно как посыл, направленный на внутреннюю и внешнюю аудиторию".

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По мнению нардепа, посыл, адресованный "внешней" аудитории, представляет собой своеобразный "ультиматум Украине": "Дескать, если вы не будете принимать наши условия, мы будем цементироваться в статусе квазигосударства, которое уже почти признала Россия; если так будет продолжаться и дальше, шансов на реинтеграцию и деоккупацию этой территории будет все меньше".

Вместе с тем "внутренний" посыл Захарченко Тымчук интерпретирует таким образом: "Это продолжение путинского признания паспортов "ДНР" и "ЛНР". С точки зрения даже не права, а здравого смысла понятно, что если кто-то признает документ, выданный кем-то, то он признает и того, кто выдает этот документ. По задумке Захарченко, это должно воодушевить население "ДНР" – ведь они уже почти отдельное "государство", у которого есть "государственная граница".

Как сообщал УНИАН, Захарченко распорядился считать линию соприкосновения между подконтрольной Украине и оккупированной боевиками территориями "государственной границей"