Захарченко распорядился считать линию разграничения "государственной границей ДНР"
"Указ" Захарченко обязывает перемещаться через линию соприкосновения только через "пункты пограничного контроля".
Главарь "ДНР" Александр Захарченко распорядился считать линию соприкосновения между подконтрольной Украине и оккупированной боевиками территориями "государственной границей", передает Остров.
"Установить для линии соприкосновения, проходящей между Донецкой народной республикой (юридически не существующей - ред.) и Украиной, статус Государственной границы", - говорится в указе главаря террористов.
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Отмечается, что перемещение физических лиц через линию соприкосновения разрешается только через "пункты пограничного контроля с обязательным прохождением регистрации".
""МГБ ДНР" предупреждает, что, согласно пункту 4 данного указа, действия, связанные с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда — въезда в Донецкую народную республику, будут квалифицированы в соответствии с "Уголовным кодексом ДНР", а именно статьей 378 "Незаконное пересечение Государственной границы"", — говорится в тексте сообщения.
Ранее Захарченко заявил, что боевики захватили около 40 предприятий на оккупированной территории Донбасса.