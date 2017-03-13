Захарченко распорядился считать линию разграничения "государственной границей ДНР"

Главарь "ДНР" Александр Захарченко распорядился считать линию соприкосновения между подконтрольной Украине и оккупированной боевиками территориями "государственной границей", передает Остров.

"Установить для линии соприкосновения, проходящей между Донецкой народной республикой (юридически не существующей - ред.) и Украиной, статус Государственной границы", - говорится в указе главаря террористов.

Читайте также"Без чести и совести": Кравчук охарактеризовал Захарченко и ему подобных террористов

Отмечается, что перемещение физических лиц через линию соприкосновения разрешается только через "пункты пограничного контроля с обязательным прохождением регистрации".

""МГБ ДНР" предупреждает, что, согласно пункту 4 данного указа, действия, связанные с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда — въезда в Донецкую народную республику, будут квалифицированы в соответствии с "Уголовным кодексом ДНР", а именно статьей 378 "Незаконное пересечение Государственной границы"", — говорится в тексте сообщения.

Ранее Захарченко заявил, что боевики захватили около 40 предприятий на оккупированной территории Донбасса.