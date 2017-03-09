В ВСУ раскрыли подробности ликвидации российского снайпера на Донбассе

"Он подобрался к нашим позициям очень близко, метров на 40. Стрелял. Ребята его заметили, отчитывались командиру, получили приказ стрелять в ответ. Таким образом его и убили", - сообщила пресс-офицер 72-й бригады Елена Мокренчук, передает Украинская правда.

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"Не исключено, что он ГРУшник", - добавила она. По словам Мокренчук, у уничтоженного снайпера боевиков был российский паспорт.

"Убитый 1983 года рождения. Паспорт гражданина РФ, в нем указано, что место рождения Узбекистан. При нем также был военный билет "ДНР", СВД (снайперская винтовка) и много прочего", - сообщила она.

Как сообщал штаб АТО, 8 марта во время несения службы на передовых позициях украинские военнослужащие обнаружили вражескую снайперскую группу. Один снайпер уничтожен.