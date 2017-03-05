Боевики снова оставили Авдеевку без электричества, мобильная связь работает с перебоями

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

«Только что Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь работает с перебоями. При этом вода в дома пока подается. Такая ситуация в городе произошла вследствие очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны российско-оккупационных войск. Объемы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны. Критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам. Информация уточняется», - сообщает пресс-центр.

Читайте такжеСегодня боевики снова бьют по жилому сектору Авдеевки - штаб АТО

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода. Электроснабжение города было восстановлено 27 февраля.

Кроме того, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. Ремонтные бригады завершили работы на ДФС 4 марта.