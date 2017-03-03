Боевики заблокировали гумштаб Ахметова в Горловке: ОБСЕ сообщила детали

09:27, 03 марта 2017
Война
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Наблюдатели ОБСЕ сообщили подробности закрытия гуманитарного штаба Рината Ахметова. 

В ОБСЕ рассказали о захвате гумштаба Ахметова / Фото УНИАН

По информации пресс-службы миссии, ОБСЕ уточняла сообщения о закрытии центров распределения гуманитарной помощи, передает Лига.net.

"Директор дома культуры в Горловке, где расположен центр фонда Рината Ахметова, сообщил миссии, что фонд закрыл свой офис 28 февраля. На месте наблюдатели видели вооруженных лиц", - отметили в пресс-службе.

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По словам представителя фонда, центры распределения гуманитарной помощи в оккупированных районах Донецкой области закрылись.

Как сообщалось, в гуманитарном штабе Ахметова заявили о блокировании вооруженными людьми работы распределительного центра на «Донбасс Арене» и всех пунктов выдачи гуманитарного штаба на временно не подконтрольной Украине территории. Это коснется сотен тысяч людей преклонного возраста, инвалидов и молодых мам, которые остались без гуманитарной помощи.

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Теги: #боевики#штаб#Ахметов