Украинские военные понесли потери на Светлодарской дуге - СМИ

На Светлодарской дуге в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе во вторник погибли двое бойцов 54-й отдельной механизированной бригады, передает Тиждень со ссылкой на источники.

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В понедельник, 27 февраля, спикер штаба АТО Леонид Матюхин сообщил, что поддерживаемые Россией боевики уничтожают позиции "шахта Бутовка" на Донбассе. "Упала символическая постройка шахты – это место, где лифт должен опускать шахтеров. Там стоял наш флаг и это, наверное, очень нервировало боевиков. Они вели огонь из танка и сейчас эта опора упала. Из наших ребят никто не пострадал. Флаг тоже не поврежден. Ребята сказали, что этот флаг они установят в Донецке", – отметил он.