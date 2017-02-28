Появились фото разрушенной боевиками шахты Бутовка (фоторепортаж)
12:45, 28 февраля 2017Война
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Эксплуатационный копер шахты Бутовка в Донецкой области обвалился в результате обстрелов боевиками в ночь на 27 февраля 2017 г.
Фотографии разрушений на шахте Бутовка опубликованы в фотосервисе УНИАН.
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Как вчера сообщили в пресс-центре штаба АТО, боевики уничтожают позиции "шахта Бутовка", в ход идут танки и минометы.
В частности, в результате обстрела шахты Бутовка упала символическая постройка шахты – это место, где лифт должен опускать шахтеров.
При этом в штабе АТО предположили, что боевики обстреливали шахту из-за того, что их нервировал находящийся на вершине украинский флаг. Однако украинские военные успели спасти флаг.
Спасенный флаг з вершины шахты Бутовка / Фото УНИАН
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