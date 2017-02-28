Появились фото разрушенной боевиками шахты Бутовка (фоторепортаж)

Фотографии разрушений на шахте Бутовка опубликованы в фотосервисе УНИАН.

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Как вчера сообщили в пресс-центре штаба АТО, боевики уничтожают позиции "шахта Бутовка", в ход идут танки и минометы.

В частности, в результате обстрела шахты Бутовка упала символическая постройка шахты – это место, где лифт должен опускать шахтеров.

При этом в штабе АТО предположили, что боевики обстреливали шахту из-за того, что их нервировал находящийся на вершине украинский флаг. Однако украинские военные успели спасти флаг.