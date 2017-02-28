Водоснабжение в Авдеевке не удается восстановить из-за мин на фильтровальной станции - Жебривский

В Авдеевке ремонтные бригады пока не могут восстановить водоснабжение из-за мин на Донецкой фильтровальной станции, где поврежден хлоропровод. Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский, пишет «112 Украина».

По его словам, электроснабжение в городе уже восстановлено, а вот для ремонта хлоропоровода необходимо 2-3 дня.

"Есть проблема с водой. С 6 до 9 вечера мы подаем воду. Есть проблема с восстановлением Донецкой фильтровальной станции, поскольку перебит хлоропровод. Туда не заходит пока ни ОБСЕ, ни ремонтники, там есть две мины, их поставили террористы. Ремонтники говорят, что для ремонта хлоропровода надо 2-3 дня работы. В старой Авдеевке мы подвозим техническую воду, развозим емкости по магазинам", - заявил Жебривский.

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В то же время, глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин сообщил, что запасов воды в городе осталось на три прокачки, фактически на 3 дня.

Как сообщал УНИАН ранее, СММ ОБСЕ сообщала, что Донецкая фильтровальная станция была повреждена , предположительно, в результате обстрела из минометов 82-мм калибра.

В целом, наблюдатели обнаружили четыре повреждения, из которых три на территории самой станции и одно вне ее. Было зафиксировано повреждение крыши склада, на котором хранится хлор.