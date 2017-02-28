Путинский "гумконвой" вторгся на оккупированный Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС РФ, в пути следования разделилась на две части: одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев-Курган».

Отмечается, что «автомобили заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова, проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз».

В российском МЧС утверждают, что «после завершения всех процедур» 25 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой более 300 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей.

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"Основная масса груза – продовольственные наборы, среди которых – молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки",- утверждают в РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия в составе 60-го "гуманитарного конвоя" отправила на оккупированный Донбасс специализированный автомобиль радиационной, химической и биологический (РХБ) защиты.