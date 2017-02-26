Возле Попасной боевики обстреляли офицеров украинской стороны СЦКК (фото)

Раненых и погибших в результате обстрела нет, но поврежден автомобиль миссии. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

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«Сегодня представители незаконных вооруженных формирований ОРДЛО в очередной раз осуществили вооруженную провокацию. Так, во время выполнения задач близ восточных окраин населенного пункта Попасная, около 13.30 под минометный обстрел калибра 120 мм и СПГ попали офицеры украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. При этом автомобиль мобильной группы СГ «Попасная» был маркирован большими буквами «НМ», а офицеры имели соответствующие опознавательные знаки», - говорится в сообщении.

Также в штабе напомнили, что 24 февраля боевики в Авдеевке, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ беспилотный летательный аппарат, а один из боевиков сделал несколько выстрелов в направлении патруля.

Вчера, 25 февраля, террористы вблизи населенного пункта Катериновка остановили патруль СММ ОБСЕ, открыли огонь из стрелкового оружия и осуществили подрыв двух гранат неподалеку автомобиля миссии.

«Подобные факты совершения НЗФ ОРДЛО вооруженных провокаций свидетельствуют о целенаправленных действиях к дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.