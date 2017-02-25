Боевики "ЛНР" устроили стрельбу при наблюдателях ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, как отмечается в сообщении, после осуществления патрулирования в указанном населенном пункте два автомобиля СММ ОБСЕ были остановлены неизвестным лицом в балаклаве и военной форме с опознавательными знаками «Новороссия». «На вопрос патруля кто он и где его командир, мужчина ответил, что командир находится в населенном пункте Первомайск. Впоследствии из здания вышел еще один вооруженный автоматом человек и открыл стрельбу в воздух, после чего патруль Миссии сел в машину и выехал в направлении населенного пункта Золотое. Проехав около 50 метров, сзади автомобилей прогремело 2 взрыва от гранат», - проинформировали в штабе АТО.

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Уже на КПВВ «Золотое» представители СММ ОБСЕ об указанном случае сообщили офицеру наблюдательного пункта «Гора» украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня.

Личный состав патруля СММ ОБСЕ и автомобильная техника не пострадали, говорится в сообщении.

Также в штабе АТО добавили, что, находясь на КПВВ «Золотое», тем же патрулем СММ ОБСЕ в 12.55 зафиксировано нарушение прекращения огня боевиками «ЛНР» из стрелкового оружия и АГС в направлении Первомайск – Золотое.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ и захватили беспилотник СММ.