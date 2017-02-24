В Авдеевке водоснабжение будет осуществляться в аварийном режиме

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил в Facebook.

«Работникам КП «Вода Донбасса» вместе с ГСЧС удалось восстановить водоснабжение в сеть в аварийном режиме из резерва. Вода будет поставляться по графику: 4 часа и 6 часов в первой и во второй половине дня соответственно. Для восстановления фильтровальной станции и прорыва трубопровода в «серой зоне» после обстрела ждем режима тишины», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, КП «Компания «Вода Донбасса» заявила, что из-за обстрелов принято решение остановить сегодня работу Донецкой фильтровальной станции, поскольку объекты станции получили значительные повреждения.

ГФС поставляет воду в населенные пункты с обеих сторон линии разграничения: в Авдеевки, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также во временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работу останавливали.