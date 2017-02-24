Боевики оставили Авдеевку без воды

09:57, 24 февраля 2017
Война
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Авдеевка снова осталась без воды из-за обстрела Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в своем твиттере.

Авдеевку продолжают обстреливать / Facebook Вячеслав Аброськин

"Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды", - говорится в сообщении.

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"На почве поддержки Нидерландами ратификации соглашения Украины с ЕС, орки не успокаиваются и посыпают нашу землю снарядами", - написал Зубко.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики с 29 января по 5 февраля вели массированный обстрел Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля.

В результате обстрела погибли несколько мирных жителей Авдеевки. Из города во время обострения ситуации были эвакуированы около 300 человек (из них около 140 детей).

10 февраля представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник сообщил, что ситуация в Авдеевке непростая, но полностью контролируется Вооруженными силами Украины и местными властями.

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Теги: #АТО#Авдеевка