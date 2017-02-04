Боевики продолжают обстреливать украинские позиции каждые двадцать минут - штаб АТО
02:35, 04 февраля 2017Война
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Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск в районе Авдеевки.
Боевики продолжают обстреливать украинские позиции / facebook.com/Bogdan Taranin
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В течение всего дня враг неоднократно применял оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Днем противник стрелял из танков, минометов 120 и 82 миллиметра и артиллерии калибром 152 миллиметра провоцируя огонь в ответ", - говорится в сообщении.
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В штабе АТО отметили, что с интервалами около двадцати минут обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки продолжаются до сих пор.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 февраля вечером боевики обстреляли старую часть города Авдеевки, попав в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше.
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