Боевики начали штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

«Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152 мм пушек и минометов 120 мм калибра», - сказано в сообщении.

Также в штабе отметили, что, «несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в населенном пункте Авдеевка, российско-оккупационные войска грубо нарушили режим тишины».

«Указанное очередной раз показало, что противник намеренно срывает ремонтные работы с целью обострения гуманитарных проблем в городе», - отметили в штабе АТО.

Читайте такжеШтурмы боевиков, новые позиции ВСУ и огонь из "Градов": Генштаб воссоздал хронологию боев под Авдеевкой

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо- и теплоснабжением. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередач возле Авдеевки.

Сегодня утром группы специалистов вновь вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки. Днем российские боевики обстреляли электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки.

Также Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов.