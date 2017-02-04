Российские наемники на Донбассе массово пишут рапорты на увольнение: разведка узнала о наказании их арестом

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, командованием полка принято решение относительно содержания указанных лиц под арестом.

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Вместе с тем, проблема неукомплектованости личным составом в подразделениях полка, которая возникла в ходе ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, решается прикомандированием военнослужащих из других соединений и частей 1 АК и созданием сводных подразделений.

Как сообщал УНИАН, разведка обнаружила признаки подготовки российских войск к наступлению на Донбассе.

По данным разведчиков, о подготовке наступления свидетельствуют изменения в структуре подразделений боевиков, в том числе сокращение количества мотострелковых бригад с 3 до 2 и увеличение танковых бригад с 1 до 2.

Кроме того, на признаки подготовки к наступлению указывают последние учения российской армии у границ Украины, в ходе которых военные РФ отрабатывали форсирование водных преград.