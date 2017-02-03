В борьбе за свой суверенитет Киев, похоже, может рассчитывать только на себя - Neue Zürcher Zeitung

Об этом пишет Кристиан Вайсфлог в статье "Цена трусости", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

На востоке Украины снова идет война. Она началась в ночь на воскресенье, всего через несколько часов после телефонного разговора между новым американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. С тех пор на многих участках 400-километровой линии фронта происходят столкновения, есть жертвы. Агрессия, кажется, исходит от так называемых пророссийских сепаратистов. Их самое серьезное наступление проходит в промышленном городе Авдеевка. Здесь наблюдатели ОБСЕ только во вторник вечером зарегистрировали более 9000 взрывов.

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Оснащенная Кремлем армия сепаратистов также использует возможности электроники для ведения войны. Украинские солдаты получают угрозы в текстовых сообщениях на мобильных телефонах. "Вы, как немцы в Сталинграде" или "вы пушечное мясо для ваших командиров", говорится в них. Это показывает, какими техническими средствами Москва оснащает сепаратистов. Поэтому любому наблюдателю давно должно быть ясно, что на Донбассе ничего не происходит без ведома Путина. Он принимает решения о войне и мире.

Так что, недавняя эскалация после телефонного разговора с Трампом вряд ли может быть совпадением. Что именно обсуждали два лидера, не известно. Трамп стремится к "взаимному сотрудничеству" с Россией и обдумывает снятие санкций, введенных за войну в Украине. Еще во время избирательной кампании Трамп неоднократно хвалил кремлевского лидера, который попирал международное право и права человека в Украине и Сирии. Такой хладнокровный лидер, как Путин, расценивает все это как признак слабости и приглашение продолжить свою воинственную внешнюю политику.

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Даже через шесть дней после начала эскалации в Украине, Трамп ничего не сказал об этом. Что на самом деле означает неожиданная критика американского посла ООН в адрес России в четверг вечером, еще предстоит выяснить. В борьбе за свой суверенитет Киев, похоже, может рассчитывать только на себя. Надежда только на канцлера Германии Ангелу Меркель. Она принимала президента Украины в Берлине в понедельник и подтвердила поддержку. Однако, канцлер не всесильна. Ее партнеры по коалиции, социал-демократы, неоднократно высказывались в пользу ослабления российских санкций. И если противник ЕС и подруга России Марин Ле Пен на самом деле победит на выборах этой весной и станет президентом Франции, либеральный фронт авторитарному проекту Путина будет окончательно сломлен.

Однако, трусливая нерешительность Запада в Украине имеет свою цену. Пока Путина не поставят на место, с помощью своих методов гибридной войны, он будет проникать и в свободные общества на Западе. Неважно решающая роль помощи или нет, но российские хакеры, видимо, вмешались в американскую избирательную кампанию в пользу Дональда Трампа. И после Хиллари Клинтон, в преддверии выборов в Германии осенью российская пропаганда, возможно, выберет своей целью Ангелу Меркель. Потому что Путину нужны враги и войны, в любой форме, чтобы сохранить свою власть.