"Нелюди выстрелили по машине из ПТУР": на Светлодарской дуге погибла медик, спасая раненого - волонтер
14:22, 03 февраля 2017Война
6373 1
Вчера, 2 февраля, на Светлодарской дуге был ранен боец АТО, за ним оперативно выехала машина, чтобы вывезти его и доставить к медикам в тыл.
Боевики обстреляли машину на Светлодарской дуге из ПТУР / Скриншот
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
Читайте такжеНа Светлодарской дуге снова "жарко": в ход пошли "Грады" - волонтер
"Днём был обстрел и на позиции был ранен наш боец. За ним оперативно выехала машина, чтобы быстро вывезти его и доставить к медикам в тыл. Нелюди, увидев машину, выстрелили по ней из ПТУРа (противотанковая управляемая ракета - УНИАН.)", - говорится в сообщении волонтера.
По словам Мысягина, в результате попадания и взрыва девушка-доктор, которая ехала помочь раненому парню, погибла на месте, несколько человек получили ранения.
"Ещё один боец погиб в результате обстрела наших позиций", - рассказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter