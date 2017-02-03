"Нелюди выстрелили по машине из ПТУР": на Светлодарской дуге погибла медик, спасая раненого - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

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"Днём был обстрел и на позиции был ранен наш боец. За ним оперативно выехала машина, чтобы быстро вывезти его и доставить к медикам в тыл. Нелюди, увидев машину, выстрелили по ней из ПТУРа (противотанковая управляемая ракета - УНИАН.)", - говорится в сообщении волонтера.

По словам Мысягина, в результате попадания и взрыва девушка-доктор, которая ехала помочь раненому парню, погибла на месте, несколько человек получили ранения.

"Ещё один боец погиб в результате обстрела наших позиций", - рассказал он.