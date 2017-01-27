"Военные быстро собрались и исполнили": волонтер о новых позициях ВСУ на Светлодарской дуге

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

"Где-то военные ушли вперёд, где-то подровняли позиции, где-то перешли на новое место дислокации", - рассказал он.

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По словам волонтера, это всегда происходит нежданно и без предупреждения.

"Противник не должен ничего знать. Пришёл приказ занять или передислоцироваться на новые позиции - военные быстро собрались и исполнили", - отметил Мысягин.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе еще полкилометра украинской земли освобождены от оккупантов. Украинские военные продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции, на которых до сих пор были боевики.

Стахановское направление – не единственное место, где украинские войска заставили врага отступить. Зона ответственности 46-го батальона "Донбасс-Украина" с другой стороны Светлодарского водохранилища. Раньше здесь украинских войск не было. Теперь и на Горловском направлении есть несколько новых укрепленных районов.