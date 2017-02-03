Боевики сообщили об одном погибшем и 10 раненных в Донецке

Об этом сообщает информационный ресурс терористов со ссылкой на одного из главарей боевиков Эдуарда Басурина, передает ТСН.

Гибель человека и ранения как минимум двух жителей Донецка произошли в Калининском районе Донецка. Терористы обвинили в обстреле украинских военных.

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Напомним, вечером 2 февраля боевики "ДНР" обстреляли из тяжелой артиллерии пункт приема гуманитарной помощи на стадионе в Авдеевке. В результате обстрела погибли два человека, еще двое получили ранения.

Жители Донецка в соцсетях сообщили о чрезвычайно мощном взрыве в районе Мотеля. Пользователи соцсетей пишут, что это мог взорваться склад боеприпасов боевиков.