Боевики периодически обстреливают подконтрольные им территории для запугивания населения – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Отмечается, что совершаются обстрелы с целью запугивания населения на подконтрольных оккупационным российским войскам территориях и дискредитации ВС Украины.

Осуществляют обстрелы артиллерийские подразделения «6-го отдельного мотострелкового полка», «7-й отдельной мотострелковой бригады», «артиллерийской бригады 2 АК ЛНР».

Как утверждает «ИС», зафиксированы обстрелы по Кадиевке (быв. Стаханов) и Первомайску.

Обстрелы фиксировались в период с 23 по 30 января.

Читайте такжеИз Авдеевки эвакуировали 150 человек, из них половина - дети

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции. Вечером 1 февраля глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о начале переговоров относительно объявления режима тишины на Донбассе на 2 февраля для проведения ремонтных работ.