В Авдеевке снова начались обстрелы, ремонтные работы пришлось отложить

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Донецкой области.

"Город пока остается без электропитания. Снова начались обстрелы", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 19 часов поступило 16 сообщений, из них 9 касались последствий обстрелов.

Кроме того, в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что восстановительные работы в Авдеевке отложили из-за обстрелов со стороны боевиков.

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В ведомстве отметили, что в случае соблюдения режима тишины ремонтные бригады начнут работу 2 февраля.

Как сообщал УНИАН, спасатели и электротехнические бригады ГСЧС получили разрешение на проведение осмотра, разминирования и необходимых работ по восстановлению энергоснабжения Авдеевки.

Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы "Град" и танки.

В городе повреждено много жилых домов, возникли проблемы с электричеством, водой и отоплением.