Маскировался флагом Украины: в Авдеевке задержан корректировщик огня боевиков (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

«Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. На соседей. Только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ», – написал журналист.

При этом у корректировщика висел флаг Украины на стене. По словам сотрудников контрразведки, таким образом агенты боевиков маскируются.

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

В городе повреждено много жилых домов, проблемы с электричеством, водой и отоплением.

Сегодня в полдень глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в районе Авдеевки.