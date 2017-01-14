В Минобороны рассказали об одном раненом украинском военном в зоне АТО за минувшие сутки

13:54, 14 января 2017
Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих не было, но один воин получил ранения.

За прошедшие сутки один украинский боец получил ранения / Фото facebook.com/ato.news

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш боец получил ранение», - сказал он.

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По словам Мотузяника, украинский военный был ранен в районе населенного пункта Зайцево в результате вражеских обстрелов.

Как сообщалось, по данным штаба АТО, 13 января боевики 62 раза обстреляли украинские позиции.

Также вечером в тот же день на Мариупольском направлении произошло два боевых столкновения, террористы понесли потери.

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Теги: #АТО#Донбасс#раненые