В Минобороны рассказали об одном раненом украинском военном в зоне АТО за минувшие сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш боец получил ранение», - сказал он.

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По словам Мотузяника, украинский военный был ранен в районе населенного пункта Зайцево в результате вражеских обстрелов.

Как сообщалось, по данным штаба АТО, 13 января боевики 62 раза обстреляли украинские позиции.

Также вечером в тот же день на Мариупольском направлении произошло два боевых столкновения, террористы понесли потери.