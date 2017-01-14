В Минобороны рассказали об одном раненом украинском военном в зоне АТО за минувшие сутки
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих не было, но один воин получил ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш боец получил ранение», - сказал он.
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По словам Мотузяника, украинский военный был ранен в районе населенного пункта Зайцево в результате вражеских обстрелов.
Как сообщалось, по данным штаба АТО, 13 января боевики 62 раза обстреляли украинские позиции.
Также вечером в тот же день на Мариупольском направлении произошло два боевых столкновения, террористы понесли потери.