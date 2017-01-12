Из-за обстрелов в зоне АТО сегодня были ранены трое украинских бойцов – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В целом, по состоянию на 18:00 произошло 38 обстрелов. Трое наших военных ранены», - говорится в сообщении.

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Согласно информации штаба, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях: на Мариупольском - обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке, по Широкино – снайпер.

Отмечается также, что на Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымском из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоолександровке.

На Донецком направлении, используя минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого.