В Минобороны не подтверждают информацию о трех пленных бойцах ВСУ на Светлодарской дуге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«18 декабря во время активной фазы боевых действий на Светлодарской дуге один из наших военнослужащих был ранен и попал в плен. Больше военнослужащих, которые оказались в плену, у нас нет, по крайней мере, по информации, которую передают командиры подразделений, держащие оборону на линии соприкосновения», - сказал Лысенко.

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По его словам, данных о том, жив ли украинский пленный, пока нет. «Таких данных пока нет, мы должны установить его судьбу», - подчеркнул Лысенко.

Он также сообщил, что с 18 по 23 декабря во время боевых действий на Светлодарской дуге погибли 8 военнослужащих.

Как сообщил ряд СМИ, по информации волонтеров, боевики рассылают фото и видео троих человек, якобы взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории Донбасса.