На Светлодарской дуге российские оккупанты обстреляли свои же подразделения, есть погибшие - разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Вследствие отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го армейского корпуса (Луганск) Вооруженных сил РФ увеличилась численность погибших и раненных военнослужащих соединения", - говорится в сообщении.

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Украинские разведчики сообщают, что "22 декабря под обстрел своей артиллерии попал личный состав передового подразделения в районе Светлодарского выступа, что привело к гибели и ранениям военнослужащих, которые находились на боевых позициях".

"Указанный случай отрицательно повлиял на морально-психологическое состояние личного состава, в связи с чем российским оккупационным командованием принято решение о его внеплановой ротации", - сообщили в разведке.

Как известно, ранее боевики дважды пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги.