Испытания беспилотной боевой техники на земле и в воздухе: появилось видео
14:24, 09 декабря 2016Война
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9 декабря прошли испытания беспилотной боевой техники, которая действует как на земле, так и в воздухе.
Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале Турчинова.
Так, прошли испытания беспилотного многофункционального мини-бронетранспортера "Фантом".
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"Также неплохо во время испытаний себя зарекомендовал и беспилотный боевой модуль, поставленный на БМП. Его можно использовать на обычных БМП и БТР", - добавил секретарь СНБО Турчинов.
Ранее Турчинов заявил об успешных испытаниях беспилотной техники наземного и воздушного использования.
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