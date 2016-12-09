Испытания беспилотной боевой техники на земле и в воздухе: появилось видео

Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале Турчинова.

Так, прошли испытания беспилотного многофункционального мини-бронетранспортера "Фантом".

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"Также неплохо во время испытаний себя зарекомендовал и беспилотный боевой модуль, поставленный на БМП. Его можно использовать на обычных БМП и БТР", - добавил секретарь СНБО Турчинов.

Ранее Турчинов заявил об успешных испытаниях беспилотной техники наземного и воздушного использования.