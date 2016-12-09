В Украине провели испытания огневого "Охотника", оснащенного современным боевым модулем (фото)

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Эта система способна в автоматическом режиме распознавать и отслеживать цели и является одним из элементов создания роботизированных боевых модулей. Благодаря ей БМП-1УМД "Охотник" может использоваться не только как средство транспортировки и огневой поддержки подразделений, но и как автономная боевая единица с дистанционным управлением.

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Кроме того, "Охотник" оснащен немецким двигателем, современным боевым модулем с пушечно-ракетным вооружением и комплексом снижения заметности.

"БМП-1УМД "Охотник", несмотря на ледяной дождь, провел стрельбы на военном полигоне в Киевской области. За действиями украинской бронетехники наблюдал руководящий состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря использованию роботизированных боевых модулей значительно сокращаются время открытия огня, потому что система может самостоятельно распознать цель и вести ее на прицеле, ожидая команду на выстрел.