На земле и в воздухе: в Украине прошли успешные испытания беспилотной боевой техники (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом заявил секретарь ведомства на полигоне Гончаровское Черниговской области по завершении испытаний.

«Беспилотные технологии - это очень важное направление развития вооружения и военной техники для наших Вооруженных Сил. Они позволяют выполнять широкий комплекс разведывательных и боевых задач, при этом, что для нас очень важно, сохраняя жизни наших военнослужащих», - сказал Турчинов.

Он добавил, что именно поэтому "вопрос создания современной беспилотной техники стал одним из важных направлений деятельности для наших оборонных предприятий".

Вместе с тем секретарь СНБО сообщил, что состоялись испытания беспилотного многофункционального минибронетранспортера "Фантом", который уже ранее был представлен "Укроборонпромом".

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"Сегодня проверялась его способность из разных положений, в том числе во время движения, и точно поражать цели. Результатом мы довольны", - сказал он.

"Также неплохо во время испытаний себя зарекомендовал и беспилотный боевой модуль, поставленный на БМП. Его можно использовать на обычных БМП, и БТР", - добавил Турчинов.

По его словам, вести огонь из этого модуля (пушка, противотанковая ракета, пулемет) можно как изнутри боевой машины, так и с большого расстояния от нее, находясь в скрытом, защищенном месте.

"Это даст нам значительные преимущества во время боевых действий, в частности, в обороне", - добавил он.

Кроме того, были опробованы тактические разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы, которые позволяют не только находить врага, но и точно поражать определенные цели.

"Именно такие комплексы ждут на передовой наши военные", - заявил Турчинов, добавив, что после незначительных доработок уже весной "мы планируем провести испытания этих ударных беспилотных комплексов в боевых условиях".

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По словам Турчинова, важно, что вместе с производством ударных БПЛА начато производство специальных боеприпасов осколочно-фугасного, кумулятивного и термобарического действия вместе со средствами наведения, которые будут использоваться этими комплексами при выполнении боевых задач.

Он сообщил, что действие этих боеприпасов было проверено во время испытаний.

"Я надеюсь, что те результаты, которые мы сегодня получили на полигоне, в ближайшее время будут подтверждены в боевых условиях", - подытожил председатель СНБО во время подведения итогов испытаний с военными и руководителями оборонных предприятий.