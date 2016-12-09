Украинский беспилотный БТР "Фантом" продемонстрировал свои боевые возможности (фото)
Беспилотное тактическое многоцелевое транспортное средство "Фантом" от ГП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", показало свои боевые возможности.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
Отмечается, что демонстрация состоялась во время критически сложных погодных условий в виде ледяного дождя на одном из военных полигонов в Киевской области.
Читайте такжеВ Украине презентовали боевой модуль "Тайпан" (фото, видео)
"Фантом" отработал перемещения по условному полю боя, сбор оперативной информации, занятие позиции для огня и уничтожения условных целей", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".
Беспилотный БТР "Фантом" выполнил все поставленные задачи и продемонстрировал широкие возможности применения в условиях современной войны.
Кроме того, цифровые технологии распознавания целей в сочетании с современным прицельным комплексом дают "Фантому" возможность вести точный огонь при любых условиях.