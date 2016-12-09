Украинский беспилотный БТР "Фантом" продемонстрировал свои боевые возможности (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Отмечается, что демонстрация состоялась во время критически сложных погодных условий в виде ледяного дождя на одном из военных полигонов в Киевской области.

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"Фантом" отработал перемещения по условному полю боя, сбор оперативной информации, занятие позиции для огня и уничтожения условных целей", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Беспилотный БТР "Фантом" выполнил все поставленные задачи и продемонстрировал широкие возможности применения в условиях современной войны.

Кроме того, цифровые технологии распознавания целей в сочетании с современным прицельным комплексом дают "Фантому" возможность вести точный огонь при любых условиях.